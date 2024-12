Dina Boluarte arremete contra quienes la criticaron por usar buzo de Los Simpson previo a su viaje a China

La presidenta de la República, Dina Boluarte, recordó el viaje que hizo a China a mediados del presente año, arremetiendo contra aquellos que la criticaron por llevar puesto un peculiar atuendo de 'Los Simpson' en su breve escala en Francia.

Durante un reciente actividad oficial por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, la mandataria peruana brindó un discurso en el que, además de recordar su viaje a China, decidió responderle a aquellas personas que, según ella, le habrían restado importancia al trabajo que iba a hacer en el país asiático para solo enfocarse en su vestimenta de 'Los Simpson'.

"No fue fácil ese viaje (a China), muchos criticaron, ¿Qué dijeron, que me había puesto buzo de 'Los Simpsons', no? Eso les importó más que ponerle la importancia a donde estábamos viajando", dijo en un primer momento.