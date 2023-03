Congresista fujimorista fue denunciado por violencia psicológica hacia su esposa

01/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo Rivas, recibió una denuncia por parte de su esposa por presunta agresión familiar y maltrato psicológico hacia su persona. La agraviada de 32 años señaló en el documento que estos episodios se habrían presentado en más de una ocasión por parte del parlamentario.

Según el testimonio de la víctima, el congresista fujimorista habría agredido a su pareja en múltiples formas, incluso desde mensajes de texto el pasado 21 de febrero. En ellos, el parlamentario Castillo habría amenazado a su pareja con dejar de enviar la pensión alimenticia para su menor hija de 12 años.

Asimismo, también le habría pedido a su esposa que desalojaran la vivienda que comparten.

"Que se vaya de su casa, que no saque ni cama ni tele ni ninguna cosa, que de que va a vivir, que su hermana la va a desalojar de su casa, que junto con la demanda de divorcio iba a ir el desalojo, que ya no tiene seguro, que ya no tiene nada, que firme de acuerdo a lo que él dice, que se va a quedar sin ningún sol, que es una tonta, que va a botar las cosas de su casa", contó la denunciante.

Debido a esta situación, el político de Fuerza Popular fue consultado por los medios de comunicación, pero no ha otorgado respuestas hasta la fecha.

La postura del partido

Si bien el congresista Castillo Rivas no declaró, la vocera del partido fujimorista, Patricia Juárez, sí se pronunció respecto a la denuncia en contra del militante de su partido. Allí, señaló que es una situación delicada y esperará a las palabras del congresista acusado para tomar una posición sobre el caso.

"Hay que escuchar al congresista Castillo. Es un tema que corresponde a su vida personal. Tiene que responder a este tema. Es tema de agresión psicológica, es lo que dice la denuncia", indicó en los exteriores del Congreso de la República.

Además, mostró su sorpresa ante esta denuncia, pues considera al parlamentario de Fuerza Popular una buena persona desde su punto de vista. "Castillo me parece una extraordinaria persona. Es un joven congresista muy correcto desde lo que yo he visto", añadió.

Cabe decir que la presidente de la Comisión de Ética, Karol Paredes, indicó que la denuncia entrará en evaluación.