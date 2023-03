Congresista Patricia Chirinos muestra video sobre el último mensaje a la Nación de Pedro Castillo

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos mostró, a través de su cuenta de Twitter, una grabación donde se revela que la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, conocía la verdadera intención del expresidente Pedro Castillo, en el último mensaje a la Nación que dio el 7 de diciembre del 2022.

"Los videos dejan en claro que Betssy Chávez es la coautora y cómplice del inconstitucional golpe de Pedro Castillo, porque la vemos participando y coordinando todo el tiempo allí", acotó.

Ante la pregunta sobre cómo sabía sobre la existencia del video, Chirinos indicó que por investigación y ser periodista profesional no podía revelar sus fuentes, pero que era una "evidencia inédita y real donde se pone al desnudo que Betssy Chávez es cómplice del exmandatario porque se la ve todo el tiempo recibiendo órdenes de Castillo (...) Ella está dirigiendo toda la operación. No es que ella no tenía conocimiento del mensaje de Castillo, ella estaba acompañándolo todo el tiempo". Además de afirmar que Chávez Chino realizó una serie de infracciones como no defender la Constitución, no estar al servicio de la Nación, al ejercicio de poder y prestar obediencia a un gobierno usurpador.

Otro dato que reveló en un programa dominical nacional es la coincidencia del color del saco que usaba el día del fallido golpe de Estado, así como su voz. "Es su saco, es su ropa y su voz porque además en otros videos de ella, en sus redes sociales, aparece también hablando con el mismo saco".

#URGENTE Con este video Betssy Chávez queda al desnudo. La expremier conocía muy bien el plan golpista de Castillo. Las coordinaciones y miraditas entre ellos delatan su complicidad en el atentado contra la democracia q sufrió nuestro Perú. Chávez debe responder ante la justicia! pic.twitter.com/2EeVqn4bfE — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) March 6, 2023

Betssy Chávez será denunciada

La congresista Chirinos señaló que prepara una denuncia por infracciones a la Constitución, ya que, para ella, Betssy Chávez no cumplió con su deber de prestar servicio a la Nación. "Ya como la Fiscal de la Nación ha presentado una denuncia por rebelión y sedición, tanto a Sánchez, a Huerta, a Aníbal Torres y a Betssy, creo que lo que corresponde ahora es no denunciarla por delitos, sino más bien por infracciones a la Constitución", agregó.

Además, recalcó que en la subcomisión, el congresista Wilson Soto, quien está a cargo de la denuncia hecha por la Fiscal de la Nación, va a presentar el informe. "Según fuentes que tengo, el informe va a salir positivo para que se le levante la inmunidad", manifestó.

No dudó en manifestar que no tiene la menor duda de que la expremier de la República iría pronto a prisión por los presuntos delitos que se le imputa, aunque dicha medida demorará, por lo cual dijo que impulsará su desafuero del Congreso.

"Es necesario inhabilitarla del cargo público y también desaforarla para que ella, mientras se realizan estas investigaciones por parte de la Fiscalía y después pase al Poder Judicial, no la tengamos que soportar los peruanos en el Congreso de la República", indicó.