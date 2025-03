Congresistas serán cómplices del crimen si no censuran a Santiváñez, afirma Bazán: "Este Congreso no serviría"

El legislador Diego Bazán expresó su profunda molestia respecto a las acciones implementadas por el Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia, bajo la gestión del ministro Juan José Santiváñez. En ese contexto, Bazán enfatizó que aquellos parlamentarios que voten en contra de la moción de censura serán cómplices del crimen organizado que azota al país.

Durante el debate parlamentario, el congresista sustentó la moción de censura contra el titular del Mininter, argumentando que las medidas adoptadas han sido insuficientes y que la criminalidad sigue en aumento.

"Me duele ser autoridad en el peor momento de la criminalidad en el Perú. Criminalidad que, señores parlamentarios, hoy vamos a ser cómplices si no votamos a favor de esta censura. Yo creo que no hay que tener sangre en la cara, y quiero ver a los parlamentarios en los próximos días, que no han votado en favor de esta censura", expresó Bazán.