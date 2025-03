Diego Bazán asegura que Santiváñez falló como ministro del Interior: "No hemos tenido resultados"

21/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, reafirmó este jueves que su bancada mantiene firme su decisión de censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al no mostrar resultados contra la lucha de la inseguridad ciudadana.

Diego Bazán a favor de censurar al ministro Santiváñez

Distintos parlamentarios llegaron hasta el Congreso, este viernes 21 de marzo, para debatir las mociones de censura contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter) por el aumento de los índices de la criminalidad en el país, que se vio reflejada con el reciente asesinato del cantante de 'Armonía 10 de Piura', Paul Flores.

Durante su participación, el congresista Diego Bazán no dudó en dejar en claro su postura a favor de censurar al ministro Santiváñez por no haber cumplido con las promesas que dio cuando asumió su cargo en el Gobierno. El legislador también agregó que su voto en contra del titular del Mininter es el reflejo del rechazo de la población ante una autoridad que no ha tomado medidas urgentes para frenar el avance del crimen organizado que ha sembrado el terror en los peruanos.

"Hay que señalarlo, la gestión del señor Santiváñez en todos los sentidos fallida. No hemos tenido resultados de absolutamente nada. Lo mínimo hubiera sido, lo que se viene ofreciendo desde que Dina Boluarte asumió el cargo como la compra periódica de 1500 patrulleros para satisfacer la demanda de la PNP", expresó.

Congresista cuestiona gestión del ministro del Interior

Durante su intervención en el Pleno, Bazán también resaltó que el ministro Santiváñez falló con el tema de logística para la Policía Nacional del Perú (PNP) y en vez de preocuparse por esta situación, vive pendiente de cómo defenderse de acusaciones "en la que él mismo se ha visto envuelta".

"Ocupa más del 50% de su tiempo en defenderse. (...) Yo he sido crítico del Ministerio Público, pero muchas veces tiene razón y en este caso hay temas que se tienen que aclarar. Y un funcionario público que pierde su tiempo 50% en defenderse no es un funcionario público que lo hace bien, por lo contrario, lo hace muy mal".

Asimismo, mostró su indignación de que el titular del Mininter no haya podido implementar estrategias para combatir a los extorsionadores que siembran el miedo en distintos sectores como empresarial y de transporte. "Me duele ser autoridad en el peor momento de la historia de la criminalidad en el país", agregó.

Diego Bazán exhorta a los congresistas a votar a favor de la censura

Para finalizar, el congresista Diego Bazán también aprovechó la oportunidad de hacer un llamado a sus colegas en el Parlamento para votar a favor de la censura contra Santiváñez y no ser cómplices de la criminalidad apoyando a un ministro y a un Ejecutivo que "se ha vuelto ciego ante la situación que vive el país".

"Sería irresponsable hoy este Parlamento no ejercer control político porque si bien no es Ejecutivo y no puede ponerse a cuidar las calles, lo mínimo que tiene que hacer es sacar a las piezas que no funcionan en este Ejecutivo que lamentablemente es ciego", sentenció de forma tajante.

De esta manera, el legislador Diego Bazán se mostró a favor de censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, alegando que no ha mostrado resultados durante su gestión en el sector y en la lucha contra la inseguridad ciudadana.