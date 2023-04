Congreso "está inventando razones" para dar bono a sus trabajadores, afirma Martín Hidalgo

En entrevista con Exitosa, el experto en temas parlamentarios, Martín Hidalgo, consideró que se están inventando razones para que se le otorgue un bono a los trabajadores del Congreso de la República.

Durante el diálogo con Jesús Verde para el programa 'Hablemos Claro', el especialista afirmó que no existen razones de fondo con las que se pueda argumentar la entrega de dicho beneficio.

"Se están inventando razones [...] no hay una razón de fondo. Primero fue por la efectividad de trabajo, ahora mantienen lo de la efectividad de trabajo, pero le aumentan que se haya trabajado por la ampliación de legislatura que hubo en enero y febrero", declaró.

En esa línea, recalcó que esta medida no está bien justificada y manifestó que es insuficiente alegar que se debe otorgar el subsidio por laborar horas extras.

"No ha sido transparentada o no ha sido explicada bien esta medida, no ha sido bien justificada. Es insuficiente que digan que es porque trabajan horas extras. Si tanto les importan el trabajo extra de trabajadores, pues legislen a favor del país, que se haga efectivo el pago de horas extras en empresas e instituciones públicas", precisó.