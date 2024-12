Congreso facilitará información a Fiscalía para investigar presunta red de proxenetismo, según Salhuana

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, expresó su rechazo a la grave denuncia por presunto proxenetismo dentro del Congreso. El titular del Parlamento aseguró que facilitará información al Ministerio Público para que se indague en el caso.

Salhuana resaltó que también brindará facilidades a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para que puedan investigar el caso que estaría afectando "la imagen" del poder del Estado.

Según el presidente del Congreso, cuando se conoció la denuncia periodística, se ordenó dejar sin efecto el vínculo laboral de Jorge Torres Saravia. Además, se dispuso la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Salhuana informó que se ha designado un funcionario de carrera que se encarga de evaluar a los trabajadores de la oficina. En esa línea, señaló que la parte administrativa de la institución también entrará en evaluación.

En diálogo con la prensa, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, negó estar en el mando de una presunta red de proxenetismo dentro del Congreso. Además, aseguró que no se encargó de la contratación de las jóvenes que luego salieron a denunciar estos graves hechos.

"No me consideró ningún violador, ni proxeneta, y mucho menos asesino. Yo no he contratado a las señoritas, yo no fui la persona que las vinculó para que trabajen en el Congreso. Yo no estaba, ¿Cómo voy a estar yo en una red de prostitución?", expresó.