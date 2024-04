Congreso: ¡Piden explicaciones! Citarán a presidenta de ATU por problemas en el Metropolitano

La Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso de la República citará a la presidenta de ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Marybel Vidal Matos, ante los reciente problemas en el Metropolitano.

Dicha citación ocurre por el pedido de la parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Susel Paredes, según lo indicó el presidente de este grupo de trabajo, Wilson Soto.

"Se ha tomado nota de su pedido, en la mañana he tomado conocimiento de estos problemas, hemos compartido con el equipo técnico y vamos a tomar acciones, no puede ser posible que este problema sea recurrente y se afecte a miles de usuarios", sostuvo.

La legisladora apuntó que la estación Matellini, en Chorrillos, se encuentra colapsada y los usuarios deben tomar este servicio en malas condiciones. También, criticó las aglomeraciones y la falta de frecuencia de los buses.

"Solicitó que se cite a la presidente de ATU, el servicio del Metropolitano está cada vez peor, pero donde es un caos completo es en Chorrillos, no pasan los buses, es un trato indigno que están dando a los usuarios (...) Lo que pasa en Chorrillos es grave, no es una cosa eventual que ocurre porque hubo un accidente, es todo el tiempo, están colapsadas las estaciones del Metropolitano de Chorrillos y del norte no digamos más", expresó.