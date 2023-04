Daniel Urresti: "Lima ya se dio cuenta que Rafael López Aliaga no puede hacer una buena gestión"

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excandidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, consideró que el actual burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga (RLA), no está en la capacidad de realizar una gestión eficiente.

Critica labor de RLA

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el excandidato al sillón municipal indicó que es "imposible" pedirle al líder de Renovación Popular que haga una "excelente gestión" porque no podrá cumplir con ello.

"Yo creo que a López Aliaga no se le puede pedir que haga una excelente gestión porque es imposible que pueda hacerla, ni si quiera que haga una buena gestión, y creo que Lima ya se dio cuenta de eso", declaró.

Agregado a ello, manifestó que aún habrán ciudadanos que lo respalden porque coinciden con sus ideologías. "Claro que hay extremistas que piensan como él, que están en la extrema derecha, que quisieran que esto vuelva a ser un virreinato o algo por el estilo, que lo van a seguir defendiendo", precisó.

Compara los planes de gobierno

Urresti Elera manifestó que, durante la campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, presentó un plan de gobierno donde "sí especificaba qué y cómo" iba a ejecutar sus acciones "en todos los aspectos". Tras ello, aseguró que el plan presentado por López Aliaga era "totalmente débil, sobre todo en seguridad".

"Cuando yo lancé mi plan de seguridad lo que él hizo fue, sin que esté en su plan de seguridad, comenzar a ofrecer cosas; pero cosas que realmente se sabía que eran imposibles de cumplir", agregó.

Promesas de RLA

En esa línea, el excandidato municipal por Podemos Perú mencionó que RLA no ha cumplido con las propuestas que hizo, respecto a la adquisición de 10 mil motos con tecnología GPS para combatir la inseguridad ciudadana; así como también, con las relacionadas a otorgar agua a los habitantes de los cerros, instalar un "botón de alarma de hambre", entre otras.

"Yo no he visto ni una moto (de Serenazgo) con GPS, ni un tanque de agua para los vecinos que viven en los cerros, hasta ahora no veo. Él dijo que iba a colocar un tanque de agua por cada cerro y que eso lo hacía con 3 mil soles por cerro. No he visto ni un botón del hambre, no he visto ni un macetero para combatir la delincuencia, hasta ahora no veo ni una playa en San Juan de Lurigancho", recalcó.

De esta manera, Daniel Urresti consideró "imposible" que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pueda realizar una buena gestión y recalcó que hasta el momento no ha materializado las promesas que hizo durante su campaña electoral.