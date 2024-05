Darwin Espinoza pide disculpas a su familia y minimiza investigaciones: "Lo que hice no amerita controversia"

02/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía la Nación, que abrió investigación en su contra por presunto intercambio de favores, por lo que instó a investigar su accionar. Asimismo, expresó disculpas hacia su familia por las acusaciones que lo involucran en un presunto intercambio de favores.

"Estoy dispuesto a colaborar"

Mediante declaraciones a los medios, el parlamentario se mostró sonriente y aseguró que está dispuesto a colaborar con todas las investigaciones. "Si ellos creen de que deban investigar, que investiguen, no hay ningún problema", indicó.

"Quiero pedirle unas disculpas a mi familia que se ha visto expuesta innecesariamente. Lo que haya hecho en un día o dos, creo que no amerita gran controversia dentro del escenario político", dijo a la prensa.

De tal modo, al ser consultado sobre si se encuentra o no de acuerdo con la disposición del Ministerio Público (MP), Espinoza señaló que si las autoridades consideran que hay algún acto irregular en sus acciones, así como en las de su colega Kyra Alcarraz, se encuentra a favor de que los investiguen. "Nunca me he corrido de las investigaciones, siempre he colaborado", añadió.

"MP es un participante político"

En tal sentido, precisó que no le preocupa que se realicen estas diligencias en su contra debido a que "ya se ha visto cómo se maneja el Ministerio Público, queriendo acusar o aperturando investigaciones sin lograr algo".

"El Ministerio Público se ha convertido en un participante político, el cual quiere amedrentar algunos políticos para ciertos beneficios, ya se ha visto no solamente con la señora Patricia Chirinos, sino actualmente también", agregó Espinoza.

Según el legislador de Acción Popular, hay una "presión mediática" que hace que la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, lo investigue, por lo que instó a sus integrantes a continuar con ello. Además, consideró que hubo un "reglaje" hacia su persona.

Sobre separación en la vocería de AP

Asimismo, indicó que era "necesario dar un paso al costado" a la vocería en la bancada de Acción Popular, señalando que su reemplazo el parlamentario Elvis Vergara, es su amigo así como todos por igual. "Era necesario para poder dedicarme a mis temas personales", manifestó,

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre una presunta "traición" a su esposa, el parlamentario solo atinó a decir: "Eso es un tema de farándula y yo no voy a responder"; ello en el marco de la supuesta relación sentimental con Stephania Cuya Bezzolo.

