Delia Espinoza afirma que investigación a Dina Boluarte no es por cirugía, sino por ausencia en el cargo

Hace unos días, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado jueves anunció la apertura de una investigación contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por no haber informado al gabinete y al Congreso sobre su intervención. La titular de Fiscalía aseguró que esta tiene que ver con el presunto abandono, más no por sus cirugías.

En una rápida interacción con la prensa, la titular del ente persecutor del delito comentó que la investigación recae sobre el aparente abandono del cargo. Punto que, según la fiscal, sería injustificado y sin aviso al Legislativo. Empero, reafirmó su posición respecto a que las personas son libres de someterse a lo que deseen.

"No se le está investigando porque haya pasado una cirugía, se está investigando porque, aparentemente, habría hecho abandono del cargo por horas, por días, sin justificación y sin haber comunicado al Congreso, como corresponde. Puede ser la razón cualquiera, no es el tema de la cirugía. Uno es libre de hacer lo que desee con su vida, con su cuerpo. Si no es por las horas que aparentemente habría dejado de ejercer la presidencia", comentó.