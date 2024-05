Diego Bazán niega desavenencia tras renuncia a Avanza País: "Salí elegido por Renovación Popular"

En conferencia de prensa, el parlamentario Diego Bazán negó que haya existido una desavenencia con algunos de sus colegas; ello tras su renuncia a la bancada Avanza País. Según indicó, ahora pertenecerá a Renovación Popular.

Tras presentar su renuncia irrevocable a Avanza País por "razones de conciencia", el congresista aseguró que su salida obedece a que Rafael López Aliaga y el vocero de Renovación Popular han pedido que vuelva al partido por el cual salió electo y no por ningún conflicto con algún colega suyo.

"Esta salida no se da por algún tipo de desavenencia con algún miembro de Avanza País, por el contrario estoy muy agradecido, sino que se da porque salí elegido por Renovación Popular. En vista de que su líder y su vocero me han invitado a regresar al partido por el cual fui elegido estoy tomando esta decisión, que espero que sea comprendida por la ciudadanía", declaró ante Exitosa.

Cabe señalar que Diego Bazán no solo fue parlamentario de Avanza País durante tres años, sino que también presidió la Comisión de Ética desde agosto del 2023, un puesto que ahora quedaría a disposición de un congresista de Avanza País.

"Por supuesto he colocado mi cargo a disposición. Ya depende de la voluntad de la bancada la decisión que tomen, puesto que la presidencia [de la Comisión de Ética] le corresponde a Avanza País, no a la persona como congresista", declaró.

En otro momento dentro del Pleno, Bazán también cuestionó al congresista Jorge Montoya, quien renunció a Renovación Popular con otros colegas para formar la nueva bancada Honor y Democracia, y se refirió a él como un funcionario de comportamiento "poco democrático"

"Yo creo que él dice que las cosas con dolor. Yo recuerdo claramente que él tuvo un comportamiento poco democrático y esto se pudo ver cuando intento postular a la mesa del parlamento con todos su vicepresidentes de su propia bancada. Esto demuestra que no tiene un talante democrático. Y me apena mucho que él utilice palabras contra Rafael López Aliaga indicando que no es un demócrata cuando él durante tres años seguidos no quiso soltar la vocería. Yo creo que en una bancada", dijo ante Canal N.