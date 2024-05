Vocero de Dina Boluarte descarta "superposición de funciones": "Portavoz autorizado del Gobierno es Adrianzén"

El vocero presidencial Fredy Hinojosa, descartó que exista una "superposición de funciones" en el Ejecutivo, debido a que el premier Gustavo Adrianzén habría minimizado su labor. Según detalló, el portavoz autorizado del Gobierno es el presidente del Consejo de Ministros. "La tarea que se me ha encargado es convertirme en este canal de comunicación", agregó.

Mediante conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República brindó nuevamente detalles de la función que cumple en el Estado. Según indicó, tiene la labor de dar a conocer las actividades oficiales de la mandataria Dina Boluarte.

De tal modo, Hinojosa fue consultado sobre el silencio que mantiene la jefa de Estado hacia los medios de comunicación. Ante ello, aseguró que diariamente, tiene contacto permanente con la ciudadanía, gremios, organizaciones y más, evadiendo el fin de la pregunta, el cual era detallar sobre cuándo Boluarte Zegarra brindará declaraciones a la prensa.

Además, el jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia se refirió a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta, y señaló que Boluarte continúa realizando sus labores cotidianas con la finalidad de atajar las problemáticas que atraviesa el Perú.

Cabe mencionar que, también descartó que la mandataria esté "preocupada" sobre la decisión que tome el Congreso de la República sobre dicha demanda, debido a que tiene la certeza de la no existencia de algún delito cometido por su persona.

"No le preocupa el procedimiento congresal, respecto a la denuncia, más aún cuando se tiene la certeza de que no existe ilícito alguno, de tal manera que hay la plena confianza en que esta denuncia no va a prosperar y reitero no existe la menor preocupación por parte de nuestra presidenta en ese sentido", manifestó Fredy Hinojosa.