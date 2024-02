Dina Boluarte: "César Acuña es el papá de La Libertad y yo soy la mamá de todo el Perú"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió al gobernador regional de La Libertad, César Acuña y aseguró que trabajarán juntos por el bien de dicha región, ya que él es "papá" de La Libertad y ella la "mamá de todo el Perú".

Mediante declaraciones a los medios, la mandataria informó cuales serán las medidas que se implementarán en el marco de la declaratoria de emergencia en Trujillo y Pataz.

De tal modo, se conoció que estas manifestaciones brindadas por la jefa de Estado, se dieron durante la ceremonia de Firma de Acta de Coordinaciones para el Contrato G2G entre Perú y Canadá, en Virú, La Libertad.

Al respecto, Boluarte aseguró que con la reactivación del proyecto Chavimochic, se ratifica la visión de que su Gobierno es de "hechos y no palabras", por lo que le pone "punche" a lo que hace.

En otro momento, la jefa de Estado se refirió a los casos de inseguridad ciudadana, al cual calificó como "uno de los más grandes y importantes retos". Ante ello, anunció que su Gobierno ha implementado un presupuesto de más de 11 268 millones de soles.

Además, precisó que están fortaleciendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) dotándola de equipamiento tecnología. Asimismo, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia en Trujillo y Pataz, ya se encuentran realizando "acciones completas".

En el caso de Pataz, indicó que se instalarán cuatro campamentos en las mineras La Poderosa y otros, con 250 policías en cada lugar. Además, se establecerán cuatro controles de acceso a las mineras con 50 agentes en cada una de ellas.

"La delincuencia y el crimen organizado no nos van a vencer, no nos van a ganar, quiero decirles hoy, no me tiembla la mano ni me temblará la mano en esta ardua lucha por brindarles la tranquilidad que se merecen", manifestó.