Dina Boluarte responde a declaraciones de Jaime Villanueva: "No tenemos tratos bajo la mesa"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró hoy que su Gobierno no tiene "tratos bajo la mesa", por lo que garantiza no cometer actos de corrupción, ello en el marco de los testimonios brindados por el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

Mediante declaraciones a los medios, la mandataria resaltó que tiene un "compromiso" con el pueblo peruano, de realizar acciones o tratos de manera clara y transparente.

"No tenemos en nuestras manos lobbies o algunos tratos bajo la mesa, los tratos son sobre la mesa y con ustedes claramente y transparentemente, sin cometer actos de corrupción , ese es nuestro compromiso con el pueblo peruano", dijo a la prensa, este jueves 15 de febrero.

De tal modo, Boluarte brindó estas manifestaciones durante la ceremonia del primer Consejo de Estado Municipal (CEMUNI), que impulsará la articulación intergubernamental entre el Ejecutivo y las municipalidades.

Según la mandataria, su gestión no tiene tiempo "para odios ni venganzas", ello, en el marco de las declaraciones brindadas por Jaime Villanueva, en las cuales se involucra a diversos personajes políticos, incluida Boluarte.

"No tenemos tiempo para odios ni venganzas, no tenemos tiempo para mirar al país con miradas políticas, calculando el 2026, no estamos con ese tiempo", agregó Boluarte.