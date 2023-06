Dina Boluarte responde a Keiko Fujimori: ''Que su bancada plantee adelanto de elecciones''

Este martes, 20 de junio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió a Keiko Fujimori e instó a que su bancada, Fuerza Popular, plantee nuevamente el proyecto de adelanto de elecciones.

Esto sucedió luego de que la lideresa del partido fujimorista señalara que la posibilidad de realizarlo permanece latente.

Desde la región de Ucayali, la mandataria dijo respetar el pronunciamiento realizado por la hija de Alberto Fujimori respecto a un eventual adelanto de elecciones presidenciales; sin embargo, recordó que desde el Poder Ejecutivo se presentaron en dos oportunidades proyectos en ese sentido para ser aprobados por el Congreso.

También indicó que actualmente es potestad del Parlamento retomar el tema con la finalidad de que sea debatido y se puedan adelantar elecciones.

Seguido a ello, instó a que Fuerza Popular sea el encargado de plantear nuevamente el proceso de elecciones.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dejado abierta la posibilidad de postularse por cuarta vez a la Presidencia del Perú en las elecciones generales de 2026. La hija del expresidente Alberto Fujimori afirmó que no renunciaría a su derecho de participar en futuros comicios.

En una entrevista con un medio local, Keiko Fujimori destacó que fue la primera mujer en llegar a la segunda vuelta electoral en su país. Afirmó que no había tomado una decisión definitiva, pero estaba decidida a no renunciar a su derecho a postularse.

"Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho", dijo.