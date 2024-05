Dina Boluarte: Ministro de Educación niega que presidenta se haya ausentado por presuntas cirugías estéticas

El ministro de Educación, Morgan Quero, negó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se haya ausentado del cargo por presuntas cirugías estéticas.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que la mandataria siempre ha estado gobernando y apuntó que las supuestas intervenciones son parte de la "esfera íntima" de la jefa de Estado.

Por otro lado, Morgan Quero informó que ha solicitado a las entidades públicas evitar gastos considerados ostentosos, como aumentos excesivos de salarios o la adquisición de vehículos de lujo, ello en el marco de la política de austeridad.

En diálogo con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, apuntó que la ausencia de Dina Boluarte por 12 días por presuntas cirugías estéticas genera una infracción constitucional, lo que a su vez acarrea una causal de vacancia en su contra si es que ella no dejó ninguna autoridad a cargo de la presidencia.

En conversación con Manuel Rosas en el programa "Exitosa Perú", la parlamentaria indicó que se está realizando un trabajo de control político que no busca involucrarse en la vida privada de la mandataria.

"Es un tema que no debería generar mayor molestia cuando se ejerce el trabajo de control político y se pide esclarecimiento sobre un tema que no tiene nada que ver con su vida privada. Lamentablemente, estamos en un momento que no hay vicepresidente. Estamos ante una Presidencia que ha mentido sobre otro hechos y no estaría nada alejado que también se mienta sobre este hecho", sostuvo.