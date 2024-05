Pedro Castillo: Abogado del expresidente adelanta que demandarán al Congreso si no le otorgan pensión vitalicia

En entrevista con Exitosa, el abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que demandará al Congreso de la República si no le otorgan la pensión vitalicia de 15 600 soles a su patrocinado.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa "Hablemos Claro", el letrado aseguró que se está vulnerado la presunción de inocencia del exmandatario y criticó que no se considere a los hijos menores del expresidente y a su estado salud.

"Se está vulnerando la presunción de inocencia porque el señor tiene una acusación de parte de un Congreso que no es imparcial. Se está vulnerando el derecho fundamental, como ha dicho el TC , y es el derecho a la pensión que tiene contenido esencial de derecho humano. Se está vulnerando que tiene hijos menores de edad y que él está mal de salud", declaró.

Asimismo, Walter Ayala apuntó que a Alberto Fujimori no le corresponde una pensión vitalicia, debido a que tiene una sentencia por lesa humanidad. Por otro lado, manifestó que Pedro Castillo "tiene un derecho adquirido desde el 8 de diciembre" porque la acusación constitucional fue posterior.

"A Alberto Fujimori no le corresponde pensión vitalicia porque tiene una sentencia. El hecho que lo hayan indultado no anula sentencia, suspende la ejecución de la pena pero la sentencia sigue firme. Además, son delitos de lesa humanidad. En cambio, Pedro Castillo no tiene ninguna sentencia, ya tiene un derecho adquirido desde el 8 de diciembre, la acusación constitucional fue posterior", agregó.