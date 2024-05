Dina Boluarte: Presidenta negó tener conocimiento de reunión entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, precisó que la mandataria respondió 50 preguntas durante su citación en la Fiscalía. Entre ellas, la jefa de Estado negó tener conocimiento acerca de una presunta reunión entre su antigua defensa, Mateo Castañeda, y el coronel PNP Harvey Colchado.

Mediante declaraciones a los medios, el letrado consideró que se planteó la pregunta a Boluarte sobre si conocía de dicho encuentro, así como la reunión con el exministro del Interior, Carlos Morán. Ante ello, señaló que la interrogante violaría el secreto profesional con Castañeda.

"En respecto a esa pregunta (Dina Boluarte) dijo que no tenía conocimiento. Ninguna información, desconocía absolutamente", dijo a la prensa, este martes 28 de mayo.

De tal modo, el abogado de Boluarte se mostró molesto e incómodo debido a que se habría filtrado una de las preguntas realizadas por la Fiscalía hacia la mandataria, en el marco de las investigaciones en su contra. "¿De donde tienen esa información?", cuestionó a una periodista.

Asimismo, Portugal manifestó su preocupación ante el conocimiento de la prensa sobre dicha consulta hacia Boluarte, debido a que, según indicó, la jefa de Estado asistió con "absoluta lealtad" a la convocatoria ante el Ministerio Público (MP).

En tal sentido, aseguró que sobre dicho compromiso, exigieron a la Fiscalía que, en igualdad y reciprocidad a la lealtad y transparencia, que no se filtren las informaciones.

"Nos preocupa que, en menos de aproximadamente dos horas de haber salido de la investigación, se ha filtrado la información, estando el propio fiscal ahí, el propio fiscal nos prometió de que esto no se iba a filtrar, la propia procuradora le exigió al fiscal que esto no se filtre", añadió el abogado de Boluarte.

Cabe mencionar que, desde los exteriores del Palacio de Gobierno, Juan Carlos Portugal, abogado de la mandataria aseguró que Boluarte respondió aproximadamente 50 interrogantes.

"Respondió absolutamente todo, no fue evasiva, no se le exhortó en ningún momento a no hacerlo. Pese a que insisto que muchas de las preguntas ministerio público eran altamente capciosas y sugestivas", comentó a la prensa.