Presidente del Congreso se pronuncia sobre censura a Rómulo Mucho: "Es un ejercicio normal de control político"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, se pronunció respecto a la censura de Rómulo Mucho como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El parlamentario se mostró tranquilo ante la decisión, señalando que es un "ejercicio normal del control político". Asimismo, señaló que él debe aceptar la decisión del despacho congresal.

"El Pleno del Congreso ha considerado que había una conducta que no correspondía a los actuales momentos y lo han decidido censurar (a Rómulo Mucho). Yo tengo que aceptar la decisión de la mayoría", declaró el titular de la Mesa Directiva del Congreso tras ser consultado por la prensa.

De igual manera, indicó que ya firmó el oficio correspondiente, por lo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá evaluar entre sus opciones para suceder a Mucho al mando de la cartera de Energía y Minas, y designarlo de manera inmediata.

"El Gobierno designará un reemplazo del ministro censurado. Yo ya he firmado el oficio respectivo, así que la presidenta tiene que firmar la renuncia y designar su reemplazo inmediatamente", comentó.

La censura del ministro de Energía y Minas no ha sido bien recibida por todos los actores del sector. El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Luis Felipe Cantuarias, comentó en diálogo con Exitosa que lamentaba la decisión congresal.

El empresario reconoció que el Congreso tiene la facultad de fiscalizar y que la decisión responde a sus funciones en el ejercicio democrático; sin embargo, mencionó que la salida del ministro Mucho genera incertidumbre a un sector que "necesita urgentemente de estabilidad en sus políticas públicas para atraer inversión y generar empleo".

"Es una decisión soberana dentro del ejercicio democrático en el país. No obstante, desde el sector empresarial lamentamos que se genere incertidumbre. Nosotros no haremos un juicio de valor de la censura porque no nos corresponde como empresarios; lo que sí mencionamos es que necesitamos consenso y estabilidad para resolver problemas muy importantes", precisó.