Dina Boluarte sabía que debía declarar su costoso reloj Rolex en declaración jurada, según exasesor de la presidenta

En entrevista con Exitosa, el exjefe del gabinete técnico de Dina Boluarte, Raúl Molina, aseguró que, como funcionaria pública, la presidenta conocía el formato de la declaración jurada en la que debió declarar su lujoso reloj Rolex y su colección de accesorios de alto valor.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el invitado afirmó que, si la mandataria explicaba desde un inicio el origen de sus costosos relojes, el tema podría estar zanjado.

"Si desde el comienzo hubiera hecho una explicación serena y lo suficientemente objetiva sobre el asunto, ahora estaría matado. Han manejado tan mal la cuestión y han dado declaraciones donde prometió que iba a aclararlo en la Fiscalía, pero no tenemos ninguna seguridad que cuando vaya no diga que se reserva el derecho de declarar", declaró.

Asimismo, Molina apuntó que el Gobierno "está jugando" a afirmar que la situación está bajo control y se refirió al comunicado de la Asociación de Gobierno Regionales (ANGR).

"El Gobierno ha jugado todo el tiempo o está jugando a presentarnos como si la situación todo está correcto y el Perú es una especie de país sereno y en progreso. Los 33 millones de peruanos sabemos que no es verdad y eso es a lo que han jugado propiciando este comunicado de 18 gobernadores, desconociendo a la junta directiva de la Asamblea", agregó.

En esa misma línea, el exjefe del gabinete técnico de Dina Boluarte criticó que la jefa de Estado no aclarara desde un inició el origen de los Rolex que utiliza.

"Cuando brotó primero el asunto con un reloj Rolex, probablemente ella no se atrevió a explicarlo porque sabía que no era un Rolex sino como se dice ahora cuatro y, además, hay otros 10 relojes de alta gama de una colección. Tenía que hacer una explicación plausible de cómo una persona que había sido jefe de una oficina zonal de Reniec tenía recursos para una colección de relojes", sostuvo.

Además, el especialista explicó que las declaraciones juradas de bienes y rentas tienen una sección donde solicitan información sobre pinturas, caballos de carrera, entre otros.

"He llenado la declaración jurada de bienes y rentas muchas veces porque he pasado muchas veces por el sector público. Hay una sección muy clara en bienes y muebles que dice: joyas, pinturas, caballos de carrera, etc. Incluso, dice que si uno tiene una biblioteca de alto valor tiene que declararla. Puede ser exagerado pero esa es la norma y ella sabe que así es el formato", añadió.