Dina Boluarte sería la presidenta con menor aprobación popular a nivel mundial, revela Datum

En entrevista con Exitosa, la gerente general de Datum, Urpi Torrado, indicó que, actualmente, la presidenta Dina Boluarte sería la mandataria con menor apoyo popular dentro de su país, a nivel mundial.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la representante de la encuestadora afirmó que se podría decir que Boluarte Zegarra sería la jefa de Estado más impopular dentro de su país internacionalmente.

"El 3% (de aprobación a la presidenta Dina Boluarte) no tiene precedentes. Incluso, a nivel mundial, no creo que haya otra autoridad con esa popularidad", declaró para Exitosa.

Impopularidad de Dina Boluarte

En esa línea, señaló que las medidas que la mandataria tomó durante la Semana de Líderes del APEC 2024 fueron cuestionadas por la ciudadanía. Ello habría provocado que su aprobación cayera "unos puntos".

Las clases virtuales y el teletrabajo ordenados "a último minuto" habrían influenciado en el malestar de la población debido a que ya se habían determinado que días serían no laborables. Sin embargo, los padres no familia no contaban que sus hijos tendrían clases remotas.

"La población tiene muchas expectativas y ve con buenos ojos APEC, eso no es lo que se cuestiona. El cuestionamiento va hacia las medidas que se tomaron para poder celebrar la reunión en Lima", expresó.

Las bajas cifras de aprobación, según Datum, le da poca capacidad de negociación con otras agrupaciones políticas. Además, genera inestabilidad y un descontento social que se manifiesta "a flor de piel".

Seguridad ciudadana es principal problemática del Perú

En otro momento, Urpi Torrado señaló que el último estudio de opinión de esta encuestadora reveló que la seguridad ciudadana es el principal problema del Perú. Según precisó, esto se debería a que afecta a los negocios y el bienestar de la población.

Se trata de un tema que está muy asociado a la actividad diaria; por lo que, lo sienten y afecta directamente. Lejos de tratarse de un tema abstracto y ajeno, se da en el entorno cercano.

Aprobación a gestión de Dina Boluarte

La última encuesta de Datum revela que solo el 3% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. En tanto, la desaprobación a su mandato alcanzó el 94%. De acuerdo a las cifras de Datum, la aprobación ha empezado a ir en picada desde octubre del año pasado.

Es así como, en un año, Boluarte pasó de 11% de aprobación (noviembre 2023) a solo 3%. Cabe precisar que, a partir de junio de este 2024, la opinión popular sobre su gestión fluctuaba entre el 5% y 6% de apoyo.

De esta manera, se dio a conocer que la presidenta Dina Boluarte Zegarra sería la mandataria con menor aprobación de su población, a nivel mundial.