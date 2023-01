Dina Boluarte solicita al Congreso que adelante la segunda votación para adelanto de elecciones

13/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Este vienes, tras juramentar en el cargo a tres nuevos ministros de Estado, la presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la Nación, en donde aprovechó -entre otras cosas- para solicitarle al Congreso que adelante la fecha de la segunda votación del proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones para abril del 2024, el cual ya fue aprobado en una primera votación.

La jefa de Estado señaló que no pretende quedarse en el poder. "Por ello he pedido el adelanto de elecciones y he pedido al Congreso de la República se adelante la fecha de la segunda votación, para garantizar de esa manera y la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada", manifestó.

En otro momento, Boluarte Zegarra se refirió a las más de 40 muertes ocurridas durante las manifestaciones y pidió perdón a los peruanos por esta situación.

"No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos", añadió.

La mandataria también respondió a las voces que piden su renuncia a la presidencia de la república y enfatizó en que continuará al frente del país hasta que termine su mandato en el 2024.

"No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido que les permitirá a los ciudadanos elegir a las nuevas autoridades en los próximos comicios de manera libre y democrática", aseveró.

