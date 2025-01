Edmundo González Urrutia se reúne con venezolanos en Panamá y promete poner fin a la pesadilla

Edmundo González Urrutia, próximo a ser investido en Caracas como líder de la nueva administración venezolana, sostuvo un encuentro con la comunidad venezolana en Panamá este miércoles.

Durante el evento, prometió trabajar por el regreso digno de los millones de venezolanos que emigraron debido a la crisis económica y política en su país.

En el evento realizado en la ciudad de Panamá, González Urrutia escuchó testimonios conmovedores de compatriotas que narraron las dificultades de adaptarse a un nuevo país.

"Me quiero referir a tres mensajes que me dieron recientemente algunos compañeros, uno es una muchacha de unos 18 o 20 años que me tomó por el brazo y me dijo tú eres mi última esperanza, de dijo ayúdame a llegar a Paracas", declaró González"