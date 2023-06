Edward Málaga pide renuncia de ministra de Salud por "deficiente manejo del dengue"

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Edward Málaga Trillo, pidió la renuncia de Rosa Gutiérrez al cargo de ministra de la Salud en las últimas horas. El parlamentario argumenta que la titular del Minsa ha presentado un deficiente manejo durante la actual epidemia de dengue que azota al Perú.

Bajo el asunto "Su renuncia al cargo", el legislador hizo llegar el último 31 de mayo dicha solicitud a quien dirige el Ministerio de Salud mediante una carta. Allí, el político notificó a Rosa Gutiérrez que la institución necesitaría de una persona con preparación en manejo de este tipo de situaciones, por lo que su salida del Minsa permitiría que "un perfil más idóneo" asuma el puesto.

"Ante la obligación de anteponer la vida y salud de nuestra población a cualquier consideración o costo político o personal, la insto cordialmente a autoevaluar su desempeño y a presentar su renuncia, a fin de permitir la designación por parte del Presidente del Consejo de Ministros y la Presidenta de la República, de una persona con un perfil más idóneo para el cargo", escribió el congresista.

Edward Málaga, decepcionado y preocupado

La extensa carta de Edward Málaga Trillo argumenta que Rosa Gutiérrez no ha implementado estrategias adecuadas de prevención y contención, no cuenta con preparación de epidemiología y los resultados no obedecen al aumento del presupuesto de la institución.

"Resulta imperdonable que luego de la muy trágica actuación del Minsa durante la pandemia de covid-19, nos encontremos frente a un nuevo escenario de crisis sanitaria con una atención hospitalaria deficiente, sin guías actualizadas para el manejo del dengue. (...) Tanto o más grave es la ausencia de una estrategia inteligente", sentenció.

Malestar general contra la ministra de Salud

Entre pacientes confirmados y probables, el CDC del Minsa registra más de 100 personas con dengue a nivel nacional. La situación empeora aún más en regiones como Lambayeque, Ica y Piura, donde las muertes superan los 30 ciudadanos por departamento.

De hecho, un grupo de dirigentes en Piura convocaron para hoy una protesta en contra de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por su presunta falta de acción ante el dengue. El objetivo sería para exigir su salida del cargo tras declararla como persona no grata.

De esta manera, el congresista Edward Málaga Trillo pidió la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por el manejo del Minsa ante el crecimiento del dengue. Este sentir es compartido en algunas regiones del Perú, como en Piura, donde convocaron a una marcha en contra de la titular del Ministerio de Salud.