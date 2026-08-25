Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE resolverá exclusiones de candidatos hasta el 5 de septiembre

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que el organismo electoral continuará evaluando los recursos vinculados a exclusiones y tachas de candidatos y recordó que la publicación de las listas definitivas de postulantes está prevista para el próximo 5 de septiembre.

Avances de la JNE en la resolución de expedientes electorales

Durante una declaración a la prensa, Burneo evitó pronunciarse sobre la decisión adoptada por el Jurado Electoral Especial de Morropón respecto a la exclusión de un alcalde que postulaba como primer regidor, al señalar que el caso podría ser materia de apelación ante el pleno de JNE.

"No nos podemos pronunciar dado que eventualmente podría ser materia de un recurso de apelación, aquí está los miembros del pleno, eso se evaluaría en su eventualidad sobre el caso concreto en torno a ellos", detalló el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

Burneo informó que el JNE amplió hasta el último domingo el plazo para que los jurados electorales especiales resolvieran expedientes pendientes relacionados con candidaturas. Según detalló, existían cerca de 2.000 casos pendientes, pero tras la ampliación del plazo solo quedó sin resolver aproximadamente el 1% de los expedientes, equivalentes a uno 60 casos o menos.

El titular del organismo electoral destacó que la medida permitió avanzar significativamente en la depuración de candidaturas antes del inicio de la etapa final del proceso electoral.

#EnVivo



Roberto Burneo, presidente del JNE: Si hay que tomar alguna medida, entorno a la probabilidad de que este 4 de octubre haya fenómenos más intensos de los que se están dando, tener una medida inmediata para garantizar que el proceso se lleve de la mejor forma



Encuentra... pic.twitter.com/Af3hx29Lzg — Canal N (@canalN_) August 25, 2026

Criterios de fiscalización y causas de exclusión

El presidente del JNE explicó que las exclusiones pueden producirse cuando un candidato omite declarar antecedentes, especialmente de carácter penal, en su hoja de vida. Precisó que algunos casos vinculados a antecedentes civiles pueden corregirse mediante anotaciones marginales, mientras que otros pueden derivar en procedimientos de exclusión.

Asimismo, señaló que estos procesos pueden originarse por una tacha presentada por cualquier ciudadano o como resultado del trabajo de fiscalización que realizan los jurados electorales especiales en todo el país.

Burneo indicó que el pleno del JNE viene desarrollando audiencias para revisar recursos relacionados con exclusiones y tachas, muchos de ellos vinculados precisamente a presuntas omisiones en las declaraciones de los candidatos.

Finalmente, reiteró que el organismo electoral continuará resolvieron los casos pendientes dentro de los plazos establecidos y que todas las decisiones serán comunicadas y publicadas oportunamente para garantizar la transparencia del proceso electoral. En ese sentido, la JNE reafirma su compromiso de asegurar la neutralidad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente camino a los comicios subnacionales.