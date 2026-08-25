Actor peruano debuta en una serie K-drama y se prepara para grabar en Corea del Sur

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Santiago Cisneros dará un nuevo paso en su carrera artística tras conseguir un papel en un K-drama surcoreano. El modelo, cantante y creador de contenido peruano llegó al casting por acompañar a una amiga y terminó realizando una prueba que le permitió avanzar hasta conseguir el personaje.

Del acompañamiento al casting

El proceso comenzó cuando una amiga le pidió que la acompañara a una audición en Corea del Sur. Al llegar, Cisneros descubrió que se trataba de un casting para un K-drama y que estaba relacionado con el director Han Hee, vinculado a producciones como Empress Ki y Dr. Jin.

El director le propuso realizar una prueba después de conocer que estaba presente en la audición. Cisneros aceptó y participó en una escena donde debía representar celos al observar a su pareja junto a otro hombre. La prueba también incluyó una parte realizada en coreano.

Aunque Cisneros no domina el idioma coreano, durante la audición recibió indicaciones para actuar como si hablara la lengua utilizando las palabras que conocía. Después de completar esa parte, continuó en el proceso de selección y tuvo que esperar varias semanas para conocer el resultado definitivo.

La confirmación llegó mediante su representante, quien le comunicó que había conseguido el papel. El peruano compartió la noticia en sus redes sociales y también llamó a su madre para contarle que había sido seleccionado. Cisneros ya firmó contrato y se prepara para iniciar el rodaje.

Preparación para su debut

La producción todavía no ha informado públicamente su título ni todos los detalles del personaje que interpretará. Sin embargo, Cisneros adelantó que su participación incluirá una escena de tango, motivo por el que comenzó a recibir clases para prepararse antes de iniciar las grabaciones.

Además del tango, el peruano retomó su formación actoral en Corea del Sur para afrontar este nuevo proyecto. La producción representa su ingreso a la actuación después de desarrollar trabajos relacionados con el modelaje, la música y la creación de contenido sobre su experiencia en el país asiático.

El actor se mantiene vigente en redes.

Cisneros tiene 25 años y buena parte de su carrera artística se desarrolló en Asia, especialmente en Corea del Sur. Su presencia en redes sociales creció mediante publicaciones relacionadas con su vida en Seúl y su acercamiento a la cultura de ese país.

Por ahora, no se conocen públicamente el nombre del K-drama, la fecha de estreno, la plataforma que lo emitirá ni la totalidad de los integrantes del reparto. La información disponible confirma que el actor peruano ya fue seleccionado, firmó contrato y se encuentra próximo a comenzar las grabaciones.