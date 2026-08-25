JNE identifica locales de votación en riesgo: El Niño afectaría próximas Elecciones Regionales y Municipales

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno El Niño también podría afectar las próximas elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó riesgos en varios locales de votación, por lo que se evalúan medidas preventivas para garantizar el desarrollo de los comicios.

En conferencia de prensa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó un panorama de consideración, que contempla la identificación de riesgos en los locales de votación ante posibles cambios climatológicos.

"Hemos precisado en base a la información que estas instituciones nos han dado, que en este momento existen 518 distritos, en los cuales todos los electores están concentrando en un solo local de votación. Eso indicaría la alta vulnerabilidad de estos recintos, pero, sobre todo, el alto riesgo que se deposita en un solo local...", señalaron.

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Alerta cae sobre más de 10 mil sedes de votación

Según los estudios, el riesgo alcanzaría a unos 10.180 locales de votación distribuidos en 1.892 distritos. Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya fue notificada.

JNE deja abierta la posibilidad de comicios complementarios

Según información preliminar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se están analizando varias medidas que posteriormente serán informadas. No se descarta la opción de Elecciones complementarias, en caso algún local de votación presente inconveniente por el fenómeno El Niño.

Cifra superior a las 10 mil localidades podrían verse afectadas

Durante una conferencia de prensa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expuso un escenario de evaluación que advierte sobre posibles riesgos en los centros de votación debido a las variaciones climáticas.