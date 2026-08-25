El 'cura Tinder': así es como un sacerdote logró que más de 1200 solteros hicieran "match" y sin divorcios

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En tiempos donde Tinder y muchas otras apps de citas dominan la escena de los encuentros digitales, un sacerdote español se ha convertido en protagonista inesperado del mundo del "match". Se trata de Fernando Cuevas, conocido ya como el "cura Tinder", quien desde la ciudad española de Valencia ha logrado unir a más de 1.280 parejas en matrimonio gracias a un sistema tan simple como efectivo: un cuestionario básico y un grupo de WhatsApp.

"Matches" con el poder de la Providencia

Cuevas, capellán del Opus Dei y con más de 70 años, comenzó hace más de una década a recibir consultas de jóvenes que buscaban pareja con valores compartidos. Su respuesta fue pragmática: diseñó un formulario con preguntas sobre edad, lugar de residencia, compromiso eclesial y disponibilidad. El único requisito indispensable era tener más de 25 años y asistir a misa los domingos.

Con esa información, el sacerdote hacía de "algoritmo humano", conectando a quienes tenían afinidad espiritual y cercanía geográfica. El resultado fue sorprendente: en 15 años, más de mil matrimonios se consolidaron gracias a su iniciativa. "No tengo ningún don especial, es la Providencia", suele repetir Cuevas, restando protagonismo a su papel de mediador.

🗣 Fernando Cuevas es un sacerdote de Valencia que hace de celestino entre jóvenes católicos y ya es conocido como 'el cura Tinder': "Es gente que busca una aguja en un pajar [...] He conseguido juntar 270, la semana que viene serán más, esto va muy rápido"#HablandoClaro20D pic.twitter.com/RVqjGVq7vu — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 20, 2022

Mejor que Tinder

El fenómeno se popularizó en redes sociales y medios españoles, que lo bautizaron como el "cura Tinder". Aunque su método está lejos de las apps de citas, el paralelismo es inevitable: en lugar de deslizar perfiles, los interesados envían un mensaje al sacerdote y esperan que él haga el "match" adecuado.

Hoy, Cuevas recibe hasta 60 mensajes diarios, no solo de España sino también de países de Hispanoamérica como México, Argentina, Colombia y Perú. Su iniciativa se ha convertido en un puente entre la tradición religiosa y las necesidades modernas de quienes buscan pareja estable.

Más allá de la anécdota, el caso refleja cómo la Iglesia también se adapta a los tiempos, ofreciendo acompañamiento en aspectos cotidianos como el amor y el matrimonio. En un contexto donde las apps de citas suelen priorizar la inmediatez, el "cura Tinder" propone un camino distinto: la fe compartida como base de la relación.

El "cura Tinder" es un ejemplo de cómo lo digital y lo espiritual pueden cruzarse en la vida cotidiana. Su método, sencillo y humano, ha logrado lo que muchos algoritmos prometen: unir a dos personas con intención de construir un futuro juntos. En un mundo saturado de opciones rápidas, Cuevas ofrece un "match" distinto, más pausado y con raíces en la comunidad de fe.