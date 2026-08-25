Legado de Enanitos Verdes continuará: hijos de Marciano Cantero y Felipe Staiti seguirán deleitando a fans con sus éxitos

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el fallecimiento de sus miembros fundadores Horacio 'Marciano' Cantero y Felipe Staiti, el legado de la icónica agrupación argentina Enanitos Verdes continuará gracias a que los hijos de los mencionados artistas han decidido tomar la batuta e iniciar una nueva etapa junto a otros músicos originales del grupo de rock en español.

El legado de Enanitos prevalecerá: así será su nueva etapa

La banda oriunda de Mendoza surgida en 1979, prendió a dos de sus integrantes fundamentales en la última década: el vocalista, Marciano Cantero perdió la vida en 2022 víctima de problemas renales, mientras que Felipe Staiti, guitarrista, murió el presente año luego de sufrir una hemorragia masiva derivada de una infección bacteriana.

Después de esos nefastos episodios que marcaron la historia de los intérpretes de éxitos como 'Lamento boliviano' o 'La muralla verde', recientemente se conoció que el proyecto musical seguirá adelante en manos de sus herederos debido a que los primogénitos de los músicos que partieron se han sumado a la alineación.

Como parte de esta nueva etapa en Enanitos Verdes, junto a los hijos de Marciano Cantero y Felipe Stati estarán el baterista Jota Morelli, quien tocó junto a Luis Alberto Spinetta y otros artistas, y el bajista Guillermo Vadalá, quien participó de en las obras de Fito Páez. Ambos músicos de amplia trayectoria formaron parte de la última etapa del grupo.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Enanitos Verdes generando de manera inmediata diversas reacciones y a su vez comentarios en sus miles de seguidores a nivel nacional e internacional por la curiosidad de conocer esta nueva etapa de la banda que marcó generaciones.

"Hay lazos que no se rompen con el tiempo, se transforman. La música es la herencia más hermosa que se puede dejar. Durante décadas, Enanitos Verdes fueron la voz, el bajo, la guitarra y el corazón de Marciano y Felipe. Hoy, sus hijos Natalio, Juan Pablo y Javier, junto a Jota Morelli y Guille Vadalá, nos unimos a continuar el legado", revelaron en un comunicado.

Añadieron que quienes crecieron escuchando a la agrupación aprendieron que la música "no es solo lo que tocamos, sino el refugio donde nos volvemos a encontrar", por tal motivo aseguraron que quieren "honrar su sangre y su obra de la única manera que sabemos: ¡haciendo música!".

La gira de Enanitos Verdes

Junto al anuncio de que el legado de Enanitos Verdes se mantendrá vigente también llegó la información de una futura gira, que desde ya ha despertado el interés de sus más fieles seguidores.

"Con la convicción intacta y el respeto de siempre, asumimos el compromiso de retomar este proyecto y llevarlo nuevamente a la ruta, gracias por estar del otro lado en cada etapa; los invitamos a seguir acompañándonos en este camino", se lee al final del texto.

Tras el fallecimiento de su vocalista Marciano Cantero y su guitarrista Felipe Staiti, la banda de rock Enanitos Verdes continuará deleitan a sus fans debido a que los hijos de los músicos han decidido honrar el legado de sus padres tocando juntos con Jota Morelli en batería y el bajista Guillermo Vadalá.