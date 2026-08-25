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Juntos por el Perú presentó moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno

La bancada de la Cámara de Diputados de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación en donde se cuestiona al ministro de Energía y Minas por el incremento de precios y combustibles.

JP presentó moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas
JP presentó moción de interpelación contra ministro de Energía y Minas (Composición Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/08/2026

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La agrupación política, Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación en donde se cuestiona al a Guillermo Shinno, titular del Ministerio de Energía y Minas. Ante ello, de ser aprobada la propuesta, el implicado deberá participar en un pliego interpelatorio que consta de 57 preguntas, acerca del incremento del precio de combustibles, Petroperú y la conflictividad social.

Titular del Ministerio de Energía y Minas 

Guillermo Shinno Huamaní asumió como ministro de Energía y Minas el pasado 28 de julio de 2026. Dentro del documento expuesto el 24 de agosto se presenta que, la Cámara de Diputados recibió una moción a través de una orden del día para interpelar al titular del sector.

Ante esto, se buscaría que, Guillermo Shinno, responda ante el incremento del precio de los combustibles, la situación del abastecimiento de diésel y las medidas adoptadas por el Gobierno frente a las protestas de los transportistas.
 

De acuerdo al documento, se plantea que el titular del sector responda ante el Pleno sobre las acciones que se han implementado pata garantizar el abastecimiento energético y reducir la vulnerabilidad que enfrenta actualmente el territorio peruano.

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La moción señala que la Cámara de Diputados tiene entre sus atribuciones ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo y, específicamente, interpelar y censurar a los ministros de Estado. Asimismo, recuerda que la Constitución establece que los ministros están obligados a acudir cuando sean convocados para responder ante el Parlamento.

Aumento del combustible

Entre los principales argumentos expuestos en la moción figura el incremento registrado durante los últimos meses en los precios de los combustibles, especialmente del diésel B5 UV, considerado un insumo fundamental para el transporte de carga y pasajeros, así como para el traslado de alimentos y productos de primera necesidad.

Asimismo, el documento también cuestiona las medidas adoptadas por el Ejecutivo ante las protestas en las que han estado involucrados los transportistas recientemente y plantea conocer la estrategia del sector para asegurar el abastecimiento energético nacional, un recurso que es de vital importancia para diferentes categorías.

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Finalmente, la moción de interpelación presentada por el partido político, Juntos por el Perú contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno corresponde a una acción que busca respuestas ante el Parlamento para exponer las medidas que abordará su cartera frente a la problemática que viven los transportistas en el territorio nacional.

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