Elio Riera sobre difusión anticipada de orden de allanamiento a casa de Andrés Hurtado: "Falta de coordinación"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, indicó que la difusión de la resolución del allanamiento a la vivienda de 'Chibolín' y otros investigados fue una "falta de coordinación" entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado aseguró no considera que hubo "mala fe" y negó que haya sido algún tipo de favorecimiento a los investigados para deshacerse de evidencia.

"El fiscal me llamó cerca de 9 veces y me dijeron que estaba llegando, que me esperaban. Tuve que coordinar para que otra persona pudiera llegar, pero bueno entiendo esta falta de coordinación", declaró para nuestro medio.