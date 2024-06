Elizabeth Medina rechaza estar involucrada en presunto cobro de coimas a alcaldes: "No me coludo con ningún corrupto"

La congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, negó que ella y su esposo hayan cobrado coimas a alcaldes a cambio de facilitarles la ejecución de obras.

A través de un comunicado, la parlamentaria precisó que la investigación es contra su cónyuge y aseguró que la misma fue iniciada a partir de la declaración de una persona que se desdijo en el proceso, por lo que espera que se archive el caso.

"La investigación fiscal que aún está en etapa preliminar, no es contra mi persona, es contra mi cónyuge, la misma que fue iniciada sobre la declaración de una persona que ya se desdijo en el mismo proceso, dejando sin efecto su declaración; sin ese respaldo, deberá archivarse en su debida oportunidad", se lee en el oficio.

Asimismo, la legisladora rechazó que los bienes que tiene sean producto de "dinero mal habido" e indicó que la indagación sobre presunto lavado de activos contra su familia no tiene sustento alguno.

"Los bienes que obran a nombre de la suscrita y esposo, son producto de la actividad laboral y negocios familiares, más no de dinero mal habido, como irresponsablemente se afirmó en el dominical. Asimismo, nuestras declaraciones anuales ante la Sunat dan fe de ello. En ese sentido, la indagación sobre presunto lavado de activos de mi familia, no tienen sustento", agregó.

En esa misma línea, Elizabeth Medina afirmó que su esposo Víctor Morales Chocano viene colaborando con la recopilación de información por parte de la Fiscalía y apuntó que la denuncia en su contra busca "distraerla de su labor fiscalizadora".

"Mi esposo Víctor Humberto Morales Chocano, ha colaborado y viene apoyando en toda la recopilación de información por parte del Ministerio Público, dado que, no tiene nada que ocultar. Estos, sin lugar a dudas, tiene un objetivo: distraerme de mi labor fiscalizadora de toda la gestión pública en mi región, donde hay muchas denuncias por mal uso de los recursos públicos", sostuvo.

Además, la parlamentaria expresó que está convencida que existen "oscuros intereses" que tienen la intención de desprestigiarla "atacando" a su cónyuge.

"Estoy plenamente convencida que hay oscuros intereses detrás de esta campaña sistemática que trata de desprestigiarme, atacando a mi cónyuge, pero no lo conseguirán porque tengo la frente en alto y las manos limpias, no me coludo con ningún corrupto", añadió.