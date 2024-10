"En algún lugar": Vladimir Cerrón y su peculiar mensaje tras cumplir un año en la clandestinidad

El líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, cumple hoy un año en la clandestinidad, tras ser condenado por el delito de colusión en el caso del aeródromo Wanka, y dejó un peculiar mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, el exgobernador regional compartió un mensaje saludo a su partido político y aseguró que este 06 de octubre se cumple un año de "resistencia, disciplina y lealtad". Este mensaje está acompañado de la canción "En algún lugar" del grupo español Duncan Dhu.

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que "sueña" con la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Además, resaltó que esta operación permitiría conocer quiénes lo protegieron y financiaron en su clandestinidad.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el jefe del Estado Mayor de la Policía reiteró que participó en el operativo realizado para capturar al exgobernador regional, ello cuando era jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

"Empecé diciendo que no hemos determinado uno de los inmuebles de esta parte del condominio en las que podría haber estado Vladimir Cerrón Rojas. Puedo decir algo categóricamente: Desde mi punto de vista y me someto a cualquier investigación, yo tengo un alto porcentaje de probabilidad de que no estuvo ahí (Cerrón) en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad de lo que se ha dado ahí", expresó.