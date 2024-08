Waldemar Cerrón defiende proyectos de Perú Libre sobre Poder Judicial: "Autonomía no es impunidad"

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, expresó su respaldo a los proyectos presentados por Perú Libre (PL) sobre el Poder Judicial (PJ) y Fiscalía.

El congresista de PL fue enfático en decir que "autonomía no es impunidad" porque el "poder absoluto "corrompe", en consecuencia, cuestionó a todo aquel que rechaza la medida. Recordó que el proyecto no se aprobó y que aún será debatido.

"En todo caso se conversará, evaluará. Este proyecto está justamente para que se debata, se converse, a veces muchos lo toman como si fuese aprobado. Tanto el Poder Ejecutivo como Judicial no pueden hacer el mírame, no me toques. Todos tenemos derecho y deberes", expresó.