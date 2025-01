Expremier Otárola denuncia presunto reglaje por "aparatos de inteligencia" y pide garantías para él y su familia

Alberto Otárola hizo de conocimiento público mediante su cuentas de X que ha sido víctima de reglaje por parte de aparatos de inteligencia, quienes lo han hostigado desde varios meses atrás. De igual manera, solicitó garantías para su familia y su propia integridad.

El exmiembro del Consejo de Ministros, explicó que desde varios meses sufre y hostigamiento por 'aparatos de inteligencia', además de ser hostigado por los mismos. Otárola de igual forma aprovechó para atacar la labor de los mencionados, pues asegura que la delincuencia merece mayor atención.

De esta manera, expuso que ya realizó la denuncia correspondiente y solicitó que le otorguen garantías para su integridad personal e igualmente para su familia. Además, agregó que según fuentes propias altos funcionarios buscarían denunciarlo.

"Igualmente fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante", complementó en su publicación de X.