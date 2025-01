Dina Boluarte califica a Alberto Otárola de cobarde: "Tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer"

Este lunes 27 de enero, Dina Boluarte tuvo una nueva aparición pública durante la inauguración de las obras de remodelación de la avenida Tomás Valle en el Callao. Junto a su alcalde, Pedro Spadaro, la mandataría fue parte de esta presentación y luego se dirigió al público asistenta refiriéndose sobre diversos temas de coyuntura.

Fiel a su estilo y a pesar de la situación que vive el país, la presidenta de la República volvió a minimizar las denuncias en su contra y de paso aprovechó en lanzar un fuerte calificativo con alguien que fuera de su entera confianza.

Como se recuerda, el exjefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, confirmó que Dina Boluarte se había sometido a una cirugía en la nariz a mediados del 2023 por lo que había dejado el cargo durante los días que tomó su recuperación. Por ello, la actual mandataria se refirió a este hecho y calificó de cobarde al que también fuera Ministro de Defensa.

"Dicen que Dina Boluarte se ha desaparecido 12 días porque se ha hecho una cirugía estética. Y aquel exfuncionario que dijo eso en el Congreso de la República, fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer cuando él sabía que mi salud respiratoria no era de ese día, vengo sufriendo años de rinitis crónica, dese el 2011 en adelante y ahí está en la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación", indicó.