Harvey Colchado denuncia que el gobierno de Dina Boluarte le hace reglaje: "Me quieren victimar"

El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Harvey Colchado, denunció que el gobierno de Dina Boluarte le está haciendo reglaje.

En entrevista con La República, el coronel pasado a retiro indicó que tiene información de policías y civiles, quienes aseguran que el Gobierno estaría observando sus movimientos con el objetivo de "victimarlo".

"Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo. He estado en el Huallaga, he combatido al terrorismo y no tengo miedo. Pero sí estoy atento", declaró.