"No me da la cara": López Aliaga arremete contra el ministro de Transportes por obras de Línea 2

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció con respecto al cierre de vías en la avenida Paseo Colón, en el contexto de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Esto luego de que el municipio metropolitano instalara paneles informativos, señalando que el cierre previsto en dicha avenida no cuenta con autorización de la MML.

En una conferencia de prensa convocada por la Municipalidad de Lima, López Aliaga, en compañía de otros alcaldes limeños, manifestó su rechazo a que se continúen con las obras en cuestión, ya que asegura que los encargados del proyecto no cuentan con la autorización debida. Ante esto, manifestó su pedido al ministro de Transportes para que puedan solucionar lo que él considera "una falta".

Durante su intervención, el burgomaestre emplazó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, a que atienda sus constantes llamadas. López Aliaga no dudo en cuestionar lo que él considera una ausencia por parte del titular del MTC, indicando que el ministro "no le da la cara" y exigiendo que "salga de su aislamiento, refugio o cueva".

"Le he pedido al ministro de Transportes que me llame, estoy esperándolo desde hace más de una semana. Que me llame, como lo ha hecho antes. Nos sentamos a conversar y hagamos este compromiso por 13 meses", indicó.