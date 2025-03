Fernando Cillóniz considera "intrascendente" su vínculo con Odebrecht: "Parece que un empresario no puede ser político"

El Partido Popular Cristiano (PPC) ha desafiliado a Fernando Cillóniz, quien era su precandidato presidencial, luego de que este revelara que mantiene lazos con la empresa Odebrecht en su cualidad de empresario. En diálogo con Exitosa, el exgobernador de Ica indicó que no había comunicado esta información al partido debido a que no lo consideraba relevante.

De igual manera, precisó que sus lazos con Odebrecht no tienen conexión alguna con las corruptas acciones que la compañía brasileña realizó en agravio del Estado. Según indicó, la empresa atravesó una especie de limpia de funcionarios corruptos, por lo que hoy no existen irregularidades.

"Quizás es un error mío no haber advertido ello, pero no lo he comunicado porque me parecía intrascendente. La verdad que confieso mi inocencia. Mis amigos me dicen que soy bien inocente. Estoy en la nueva Odebrecht. A mí me han llamado y me han mostrado todo el proceso de depuración que ha seguido la empresa", comentó.