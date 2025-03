Flor Pablo cuestiona a Morgan Quero por estar de viaje durante crisis en colegios: "Estaba en Panamá"

En una entrevista con Exitosa, la congresista Flor Pablo cuestionó al ministro de Educación, Morgan Quero, por viajar a Panamá mientras los colegios en el país atraviesan una crisis en infraestructura y seguridad.

Además, señaló que en los últimos seis meses el titular del Minedu ha realizado cuatro viajes al extranjero, lo que, según ella, demuestra una falta de compromiso con la situación que enfrenta el sector.

"Mientras se caen los colegios, el ministro estaba en Panamá. Me puse a revisar cuántas veces ha salido del país y, en seis meses, lo ha hecho cuatro veces. La ausencia es tal que, cuando yo estuve en su lugar, no me dedicaba a viajar o asistir a eventos, sino a trabajar", enfatizó la parlamentaria.