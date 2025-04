Francisco Sagasti advierte que Fuerza Popular y Perú Libre gobiernan el país: "Ya saben por quién no votar"

21/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante una entrevista, Francisco Sagasti dio su punto de vista respecto a la coyuntura nacional y los comicios electorales del próximo año. El expresidente advirtió que el actual gobierno no sería liderado por Dina Boluarte, sino que Fuerza Popular y Perú Libre, agrupaciones políticas con mayor representación en el Congreso, habrían tomado el control del país. Por tal motivo, exhortó a la ciudadanía no elegir a dichos partidos en las elecciones de 2026.

Sagasti cree que fujimorismo y cerronismo gobiernan

En declaraciones para La República, Sagasti Hochhausler expresó su preocupación por la crisis generalizada que afronta el Perú. Previamente, el exmandatario manifestó que nuestro país se había encaminado hacia un "autoritarismo anárquico", y que este sería liderado por los dos partidos que se enfrentaron en la segunda vuelta electoral de 2021. En la actualidad, consideró que tal circunstancia no ha variado mucho.

"Lo que ha sucedido es que hemos visto una situación en la cual los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta en 2021 son los que nos han gobernado. Primero directamente con Perú Libre, luego salió Perú Libre y nos gobierna -indirectamente desde el Congreso- Fuerza Popular", sostuvo Sagasti para el referido diario.

En ese sentido, considera que existe una alianza entre los partidos liderados por Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, la cual estaría poco a poco desintegrándose con miras a los comicios del próximo año. Frente a ello, Sagasti recomendó a la ciudadanía considerar que el fujimorismo y cerronismo son los partidos que han gobernado durante los últimos cinco años, por lo que sería inviable que continúen en el poder.

"Ya saben a quién no elegir, ya saben por quién no votar . Si votan por cualquiera de estos partidos que nos han gobernado durante estos cuatro años y medio, casi que llevamos el gobierno primero de Perú Libre y luego indirectamente de Fuerza Popular, cada uno con sus aliados, es la manera de continuar en el deterioro que estamos experimentando día a día en nuestro país", puntualizó.

Sagasti minimiza posible inhabilitación en su contra

En otro momento de la entrevista, Francisco Sagasti indicó que algunos sectores en el Congreso no toleraban la presencia de un político que actúe con honestidad y transparencia, por lo que no solo buscarían imponer una inhabilitación política en su contra, sino también en perjuicio de otras personas.

No obstante, remarcó que no tiene intenciones de participar en las elecciones generales de 2026, por lo que le resulta absurdo que pretendan impedirlo de algo que no desea hacer. "Estos señores son pobres de espíritu, pobres de ideas, pobres de neuronas, pobres de ética", manifestó.

Pese a ello, Francisco Sagasti recomendó a los ciudadanos elegir bien en los próximos comicios electorales, advirtiendo que Fuerza Popular y Perú Libre no serían las opciones más adecuadas.