Francisco Sagasti reafirma sus intenciones de NO POSTULAR a la presidencia en las próximas elecciones: "La energía no es la misma"

Este miércoles 19 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, con 22 votos a favor y 3 en contra, el informe que recomienda inhabilitar a Francisco Sagasti de ejercer cualquier función pública por los próximos 10 años. El argumento de dicho documento es el de haber infringido la Constitución Política del Perú cuando ordenó el pase al retiro de varios generales.

Al dejar el Pleno, el propio expresidente se tomó unos minutos para atender a los medios de prensa que aguardaban expectantes por conocer sus sensaciones tras este hecho. Y como ya lo había declarado en anteriores ocasiones, Sagasti Hochhausler dejó en claro que no tenía pensado postular al sillón de Palacio en las próximas elecciones generales del 2026.

Francisco Sagasti precisó que, tras su paso por la presidencia de la República entre el 2020 y 2021, sabe de primera mano lo que se requiere para poder ejercer el máximo cargo político del país. Por ello, reconoció que por su actual edad (80 años) ya no cuenta con las energías necesarias para sacar adelante una campaña y gobernar por cinco años más.

"Ya he expresado en más de una oportunidad que no voy a ser candidato. Tengo 80 años y hacer una campaña hasta los 82 y gobernar hasta los 87, cuando uno reconoce que a cierta edad lo energía no es la mismo. Yo sé, por experiencia personal, lo que se requiere y lo que demanda ser presidente de la república de nuestro país en situaciones extremadamente difíciles", indicó.