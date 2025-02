Fuerza Popular no ha discutido permanencia de Santiváñez, señala Juárez: "Tendríamos que reunirnos"

04/02/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Patricia Juárez señaló que la bancada de Fuerza Popular aún no ha debatido sobre la permanencia de Juan José Santiváñez como ministro del Interior. La segunda vicepresidenta del Parlamento indicó que su agrupación política tendría que reunirse para poder tomar una decisión al respecto.

En una entrevista con Canal N, Juárez se refirió a las críticas que ha recibido el titular del Mininter. Ella afirma que sostuvo reuniones con gremios de transportes, quienes expresaron su preocupación por las constantes extorsiones que reciben. Asimismo, remarcó que tiene conocimiento sobre este tipo de delitos en contra de colegios.

"Hay una serie de cuestionamientos al ministro Santiváñez. Me he reunido con empresarios de transportes, y lamentablemente escucharlos y lo que viene ocurriendo luego de las denuncias que hicieron, dicen 'bueno, no hemos tenido otra cosa que ceder y empezar a pagar'. La extorsiones están siendo exitosas, lamentablemente.

Además, indicó que la semana pasada se esperaba contar con la presencia de Santiváñez en dicha reunión, pero esto no fue posible debido a que él tenía otra actividad. Por tal motivo, resaltó que no hay resultados positivos, y que si bien la cartera ministerial expone algunos casos puntuales, esto no soluciona el problema de raíz.

La verdad es que no sabemos hacia dónde vamos a llegar, que el combate contra la criminalidad pareciera que lo estamos perdiendo (...) Ellos exhiben resultados aislados. Estas organizaciones criminales proliferan en todo lugar. Y eso, creo que la única forma es que se hagan con unidades de inteligencia que tendrían que haberse privilegiado.

En esa línea, fue nuevamente consultada por la posibilidad de que el partido naranja discuta la censura de Santiváñez. En respuesta, Juárez indicó que, si bien en su momento descartaron la medida, hasta ahora no se han reunido para " tomar decisiones de esa naturaleza".

"En el caso de Santiváñez, siempre está informando de todas las actividades que viene realizando. Yo sí creo que en la lucha contra la criminalidad, el tema es más complejo. El ministro debería dar mejores resultados. Nosotros, como bancada, tendríamos que reunirnos para determinar si es que tomamos la decisión (de retirarlo). No lo hemos discutido.

