Gobierno da por terminadas las funciones del cónsul general del Perú en Ciudad de México

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que las funciones de la cónsul general de Perú en la Ciudad de México, Milagros Miranda Rojas, llegaron a su fin. El comunicado fue emitido el día de hoy mediante la resolución suprema 039-20-23-RE, que fue publicada oficialmente dentro del Boletín de las Normas Legales del diario El Peruano.

El documento fue suscrito por la presidente del Perú, Dina Boluarte Zegarra, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz. Además, esta decisión fue tomada tras los cuestionamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno peruano.

La nueva resolución suprema también pone el fin las Letras Patentes correspondientes, ya que el artículo 2 las cancela a partir de la fecha de término de funciones. Esta última será establecida mediante una nueva resolución viceministerial.

De esta manera, el periodo de trabajo de Miranda Rojas en Ciudad de México culmina luego de casi dos años, tras asumir el cargo el 1 de mayo de 2021. Cabe decir que el documento publicado en el diario El Peruano resuelve que el misma será refrendado por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi.

La tensión entre Perú y México

Esta no es la primera vez que el gobierno resuelve en contra de sus relaciones con México. La presidente Dina Boluarte anunció el viernes 24 de febrero el fin de las funciones del embajador peruano en México, Manuel Gerardo Talavera Espinar.

"He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios", declaró la presidenta en aquella ocasión.

No obstante, la presidente responsabilizó de esta situación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrados, a quien acusa de injerencia en asuntos internos de nuestro país.

"El señor López ha decidido afectar las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente al unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico", agregó la actual mandataria.

¿Qué hizo Andrés López Obrador?

En diciembre de 2022, el presidente mexicano se pronunció tras la destitución del exmandatario peruano Pedro Castillo Terrones. Aquella vez, mostró su apoyo al presidente cesado y señaló que, para él, Castillo seguía siendo el presidente del Perú, pues él había ganado las elecciones presidenciales y no cabía lugar para un proceso de incapacidad moral.

"Es que ganó el presidente [las elecciones], se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir", indicó.

Tras estas palabras, López Obrador continuó mostrándose en contra de que Dina Boluarte asuma el poder, pues consideraba que no había normalidad política en el Perú. Incluso, reafirmaría sus críticas tiempo después y aseguró que el gobierno de Boluarte no es legítimo. "No aceptamos la farsa", sentenció.