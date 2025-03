Gobierno no descarta proponer cuestión de confianza ante posible censura del ministro del Interior

El Gobierno de Dina Boluarte, a través de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, no descartó proponer la cuestión de confianza ante una posible censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En entrevista con 'Canal N', la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) indicó que Santiváñez Antúnez se presentaría ante el Pleno del Congreso para informar sobre "los logros" que se han planteando y se vienen obteniendo en su gestión.

#EnVivo Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social: No hemos comentado sobre que Juan José Santiváñez proponga cuestión de confianza en el Congreso. No lo descartamos. Tengo conocimiento de lo que sabemos. Nuestro ministro del Interior está haciendo una gran labor...

Enseguida, mencionó que si bien no se ha comentado sobre el planteamiento de una posible cuestión de confianza, no descartan finalmente que eso se vaya a dar.

"Él va a ir a informar lo que viene haciendo y lo que se va haciendo (...) ¿Hace cuántos años no se compra armamento para nuestra policía? (¿Se va a plantear cuestión de confianza sí o no?) No lo hemos comentado, lo que se ha comentado es que nuestro ministro (del Interior) ha solicitado un espacio para ir al Pleno del Congreso para que lo puedan escuchar (...) (¿Descarta entonces?) no lo descarto", continuó explicando Leslie Urteaga.