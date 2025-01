Gobierno de Dina Boluarte observa ley que restituye detención preliminar en casos de no flagrancia

El Gobierno de Dina Boluarte observó la autógrafa de ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia devolviendo el documento al Congreso de la República.

El plazo máximo para poder observarla se cumplía este martes 14 de enero. Sin embargo, la presidenta decidió esperar hasta este lunes para anunciar esta decisión. Cabe destacar que el encargado de dar a conocer la noticia fue el premier Gustavo Adrianzén.

Las modificaciones que sugiere la presidenta Dina Boluarte tendrán que ser remitidas a la Comisión de Justicia que preside el congresista Isaac Mita (Perú Libre). Mientras el Parlamento se encuentra en receso, este grupo de trabajo parlamentario debe de encargarse de realizar una sesión extraordinaria para atender este caso.

Sin embargo, también se podría esperar a que la próxima legislatura atienda estas observaciones. Aunque esto significaría que la nueva revisión de la autógrafa tenga que ser en marzo.

Según se indicó, también es posible que un congresista pida que se exonere el tema de la comisión y pase a segunda instancia. Por lo que, iría directamente al pleno del Congreso o a la Comisión Permanente. Y es que este grupo de trabajo es el único que continúa en funciones.

El abogado penalista Andy Carrión se refirió a la nueva observación a la ley que restituye la detención preliminar. El experto en temas jurídicos cuestionó que el Ejecutivo haya esperado hasta el último momento para realizar estas observaciones técnicas, argumentando que pudieron haberlas efectuado con anterioridad.

El jurista se mostró sorprendido de que el Ejecutivo tome estas acciones recién ahora y no antes. Argumentó que pudieron haberla revisado en un primer momento, cuando el Congreso presentó por primera vez la iniciativa.

"A mí me sorprende mucho las explicaciones que está brindando el Ejecutivo respecto a los motivos de que por qué no han promulgado esta norma (...) Si son tan minuciosos jurídicamente hablando, por qué más bien no dejaron de promulgar esta norma que derogaba la detención preliminar", comentó.