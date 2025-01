Ley de detención preliminar: Abogado indica que autoridades no promulgan norma por interés

12/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

Vladimir Padilla, abogado penalista, criticó duramente al Ejecutivo por no promulgar la ley que restituye la figura de la detención preliminar. Según el profesional, la norma en vigencia no solo dificulta sobremanera a los órganos de persecución del delito, sino que deja en evidencia los intereses de las autoridades.

"Valgan verdades. ¿A la señora presidenta le interesa el dolor de los familiares de una niña asesinada? No. ¿Al ministro del Interior le interesa capturar a los delincuentes? No. ¿A los congresistas les interesa? No. ¿Qué les interesa, entonces? A mi opinión, les interesa que no exista la detención preliminar", precisó en diálogo con Exitosa.

De acuerdo a Padilla, las autoridades no desean restituir la detención preliminar por temor a que esta pudiese ser efectuada contra cualquier alto funcionario. En tal sentido, indicó que las decisiones se toman por beneficio propio y no a favor de la lucha contra la delincuencia.

¿Qué indica la norma?

Según establece la Constitución, un ciudadano solo puede ser retenido por veinticuatro horas. Al respecto, Padilla puntualizó que la detención preliminar entra como ley complementaria: sirve precisamente para detener a quien, a falta de investigaciones, cuenta con elementos razonables para atravesar un proceso jurídico en caso exista riesgo de fuga, obstrucción a la justicia, entre otros.

No obstante, la derogación de dicha norma impide que la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP) soliciten la detención preliminar en casos de no flagrancia. Es decir, el implicado debe ser capturado en pleno desarrollo del delito para obtener la prisión preliminar.

"El Congreso de manera inexplicable derogó esa norma. No tenemos ley que evite, por ejemplo, que un asesino se fugue del país. Alguien mata a alguien, lo esconde en su casa por veinticuatro horas, sale luego riéndose de los familiares de la víctima y se fuga del país. No va a haber la posibilidad de detenerlo", lamentó el abogado penalista.

Orden de los hechos

Como se sabe, el año pasado el Congreso de la República aprobó una ley que, entre otras cuestiones, derogó la detención preliminar. Ante la crítica ciudadana, a la que se sumaron entidades del Estado, que se vieron obligadas a liberar presuntos criminales, los parlamentarios hicieron mea culpa y aprobaron restituir la figura legal.

No obstante, el Ejecutivo no la ha promulgado en casi un mes. El asunto ha ganado mayor relevancia luego de que Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, no haya podido ser detenido preliminarmente debido a la norma en vigencia.