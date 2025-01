Ejecutivo es cuestionado por anunciar que observará PL que restituye detención preliminar

En exclusiva para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión se refirió a la nueva observación a la ley que restituye la detención preliminar. El experto en temas jurídicos cuestionó que el Ejecutivo haya esperado hasta el último momento para realizar estas observaciones técnicas, argumentando que pudieron haberlas efectuado con anterioridad.

En diálogo con Pedro Paredes, para Hablemos Claro, el jurista se mostró sorprendido de que el Ejecutivo tome estas acciones recién ahora y no antes. Argumentó que pudieron haberla revisado en un primer momento, cuando el Congreso presentó por primera vez la iniciativa.

"A mí me sorprende mucho las explicaciones que está brindando el Ejecutivo respecto a los motivos de que por qué no han promulgado esta norma (...) Si son tan minuciosos jurídicamente hablando, por qué más bien no dejaron de promulgar esta norma que derogaba la detención preliminar", comentó.