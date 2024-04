Gustavo Adrianzén informó que Alejandro Soto y José Arista se disculparon tras reunirse esta mañana

En declaraciones a la prensa, el premier Gustavo Adrianzén anunció que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el ministro de Economía, José Arista, se disculparon tras reunirse esta mañana.

Todo esto, en busca de solucionar sus diferencias, iniciadas por declaraciones de Arista respecto a los congresistas que aprobaron el retiro de las AFP.

"Me reuní con el presidente del Congreso de la República y el ministro de Economía. Afortunadamente, en una reunión respetuosa y muy alturada, se ha subsanado este impase al que no debería dársele mayor importancia", señaló Adrianzén.

En esa línea, el primer ministro detalló que se buscó dialogar y llegar a un acuerdo entre los tres, como en toda democracia.

Como se recuerda, el titular de la cartera de Economía manifestó estar en contra del séptimo retiro de AFP, expresando que "no era conveniente" para el Perú.

"Esta autorización, no sé si es la cuarta, creo que van más, esta cuarta autorización para liberar recursos de las AFP en verdad no es conveniente para el país. La verdad no sé para quién es conveniente porque muchos de los que se autorizaron en la anterior ampliación no lo han hecho", declaró el pasado marzo.